En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Zaragoza subraya el esfuerzo económico para dotar de los recursos necesarios para la atención a mujeres que acuden a la Casa de la Mujer en busca de ayuda. La responsable del programa de atención a la violencia de género de la Casa de la Mujer, Patricia Franco, señala que, de media, las mujeres de las clases sociales más humildes tardan ocho años en dar el paso para salir de la espiral de violencia en la que viven.

En el caso de mujeres que tienen estudios, trabajo y cuya situación económica es más desahogada tardan una media de doce años en reconocerse como víctimas y pedir ayuda. "Las profesionales con economía propia, cuando son víctimas de maltrato les cuesta más identificarse como víctimas de maltrato", señala la responsable de la Casa de la Mujer, quien subraya además que aunque existe una idea preconcebida sobre el perfil de la víctima como una mujer con escasa cultura, dependiente económicamente y de estratos sociales desfavorecidos, la realidad es que "no hay perfiles determinados. Nos encontramos con todo tipo de situaciones porque son maltratadas por el hecho de ser mujeres y el daño psicológico es el mismo".

En la Casa de la Mujer se realiza un análisis exhaustivo de cada situación para ofrecer un programa para casa caso. "Disponemos de una línea de ayudas para el alquiler y alojamientos para las que lo necesitan". Existen diferentes modalidades de alojamiento: la casa de acogida, para las que no tienen una alternativa domiciliaria, donde tienen todas las necesidades cubiertas y están atendidas las 24 horas del día; pisos tutelados, donde cuentan con mayor autonomía y las ayudas al alquiler para aquellas que ya pueden permitirse una vivienda. "Algunas de ellas empiezan de una manera muy precaria, con todo cubierto, pero luego pueden pasar a otras modalidades porque suelen ser procesos largos"