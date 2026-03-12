La D.O. Cariñena presenta un nuevo vino en un documental que descubre el territorio

LEER MÁS Una investigación de la D.O. Campo de Borja permite certificar la edad de las vides a nivel mundial

La chef Samantha Vallejo-Nágera junto con cuatro artistas aragoneses Itziar Miranda, Nacho Rubio, Carmen Paris y la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro, son protagonistas del documental “La primera vez… el sabor de lo nuevo” con el que la D.O. Cariñena no sólo muestra la riqueza del territorio, sino que presenta un nuevo vino enfocado a un nuevo público.

El documental ha sido realizado por la productora Nephilim, con la dirección de Cristina y María José Martín Barcelona y el guion de Javier García Monserrat. Samatha Vallejo-Nágera ha explicado que para ella ha sigo una gran experiencia en la que ha conocido un territorio que no conocía y del que le ha llamado mucho la atención su paisaje, su gastronomía y su vino. Incluso la ha calificado como que “Cariñena es una pequeña Toscana”.

El documental está realizado en el marco de la celebración de Cariñena Ciudad Europea del Vino 2025 y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza. La diputada de Cultura, Charo Lázaro explicaba la importancia que este trabajo tiene para dar a conocer la provincia y el territorio y cómo cada vez están apostando más por los audiovisuales como herramienta de promoción turística.

En “La primera vez… el sabor de lo nuevo”, no sólo se ven los paisajes de Cariñena y sus vides, sino que también se presenta un nuevo vino “Garnacha Nueva de Cariñena” del que hablaba el vicepresidente del Consejo Regulador de la D.O. Cariñena, José Antonio Briz, ha explicado que se trata de un vino que se lanzó ya el año pasado y que tiene como objetivo acercarse a la gente joven. Se trata de un vino elaborado con garnacha, pero con un aire más fresco y ligero.