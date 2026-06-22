Buena parte de Aragón está en alerta naranja por altas temperaturas

Esta primera ola de calor del verano nos acompañará hasta el miércoles cuando las temperaturas bajarán, pero ligeramente. Los aragoneses soportamos el calor como podemos. Para evitar los efectos de la ola de calor hay que apelar al sentido común. Sobre todo, evitar salir a la calle en las horas centrales del día, hidratarse y proteger a las personas mayores y a los niños que son los más vulnerables. El consejero de sanidad del Gobierno aragonés, Ángel Sanz, insiste en que lo importantes es la prevención.

El calor y las altas temperaturas facilitan la formación de tormentas. De hecho, hoy podrían descargar con fuerza en los Pirineos y en la Ibérica. El fin de semana esas fuertes precipitaciones provocaron la crecida ordinaria del río Mesa en la provincia de Zaragoza que dejó aisladas a 150 personas aisladas en el Balneario de la Virgen, en Jaraba. La responsable del área de meteorología de El Tiempo.es, Mar Gómez, señala que las altas temperaturas están detrás de las tormentas de verano.

Con este calor, los vecinos del zaragozano barrio de Torrero se concentrarán esta tarde para denunciar el cierre temporal de las piscinas por problemas de fuga de agua en el vaso principal. Hace unos días, el consejero de Deportes, Félix Brocate, señaló que el vaso de la piscina de Torrero fue revisado en abril, pero los problemas se han detectado a la hora del llenado. En cualquier caso, recordó que hay otras 21 instalaciones municipales abiertas en la ciudad.