CCOO Aragón pide reforzar las medidas contra el calor en el trabajo

En 2025 10 personas fallecieron en su trabajo por un golpe de calor, una de ellas en Aragón en el sector de la agricultura. Además, según los expertos, las olas de calor pueden aumentar hasta un 9% el riesgo de sufrir un accidente laboral.

Con estos datos, Comisiones Obreras ha lanzado una nueva campaña para este verano con el objetivo de prevenir y evitar estas situaciones. Desde el sindicato insisten en la necesidad de adaptar el trabajo a las altas temperaturas y a las personas más vulnerables.

También inciden en la responsabilidad de las empresas de adoptar medidas tanto en trabajos de riesgo con altas temperaturas en el exterior (limpieza, construcción, agricultura o labores forestales) y en interior (industrias, cocinas o fundiciones).

Por ejemplo, es esencial evitar trabajar en las horas centrales del día, adelantando los horarios a las primeras horas. También asegurar la hidratación y la protección frente al sol con ropa térmica, gorras o sombreros y crema solar abundante.

LEGISLACIÓN Y PROTOCOLOS

El secretario de salud laboral de Comisiones Obreras, Luis Clarimón, insiste en que algunas de estas medidas ya están amparadas por la legislación, como las relacionadas con fenómenos extremos que se aprobó en 2024 tras la DANA de Valencia y que incluye las olas de calor.

Además, insiste en pactar protocolos y otras acciones entre empresas y trabajadores e incluirlas en los convenios colectivos. “Los trabajadores deben tener toda la información posible”, ha subrayado.