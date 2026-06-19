Llega la primera ola de calor del verano a Aragón

LEER MÁS CCOO Aragón pide reforzar las medidas contra el calor en el trabajo

Para paliar el calor, el Consistorio zaragozano activará 60 refugios climáticos en centros de mayores, centros cívicos o bibliotecas y se reduce el precio de entrada a las piscinas a 2,6 euros. La alcaldesa, Natalia Chueca, señala que la alerta roja por incendios les obligará, previsiblemente, a cancelar todas las hogueras de San Juan. Las más de 600 fuentes repartidas por la ciudad funcionarán a pleno rendimiento y se recomienda no salir a la calle en las horas centrales del día.

En la provincia de Teruel, los efectos de las altas temperaturas se van a dejar notar en el Bajo Aragón Histórico. Según las previsiones de la AEMET, en Híjar, Alcañiz y Albalate del Arzobispo el termómetro puede alcanzar hasta los 42 grados y no bajará de los 22 por la noche. El alcalde de Híjar, Jesús Puyol, nos ha contado que esta semana han sido muchos los vecinos que han pasado por el ayuntamiento para sacar los abonos de la piscina municipal. En otros municipios como Calanda, Foz-Calanda, Mas de las Matas y Torrecilla de Alcañiz, los termómetros alcanzarán picos de hasta 41 grados.

Riesgo incendios

El Gobierno aragonés ha activado el nivel de Alerta Rojo de Peligro de Incendios Forestales en 15 zonas de Aragón. Se esperan días especialmente complejos debido a las condiciones y las altas temperaturas por lo que se pide extremar las precauciones. No se puede encender fuego en espacios abiertos ni en zonas recreativas. Además, se prohíbe el uso de maquinaria agrícola en montes y en las áreas situadas a 400 metros.