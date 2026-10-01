Los bomberos de las Diputaciones Provinciales reclaman más medios

Aseguran que se necesitaría incorporar más de 200 bomberos para cumplir con los mínimos, que ahora están muy lejos de cubrirse. Por ejemplo, en la Diputación de Zaragoza, hay un déficit de 20 bomberos incluso cuando los efectivos hacen horas extra, lo que provoca que se tengan que cerrar parques y que los desplazamientos sean más largos en caso de emergencia. Una situación similar a la que viven en Huesca y Teruel. E

Por el momento, los bomberos continuarán manifestándose. Los de Teruel ya llevan en huelga desde el pasado mes de agosto. Los servicios provinciales de bomberos se sostienen gracias a las horas extraordinarias. Según las estimaciones de CSIF, cada año se realizan más de 117.000 horas extra entre los tres servicios, con un coste de 3 millones de euros anuales. Solo en la DPZ se han realizado 218.584 horas extra entre 2021 y 2025 (equivalente a la jornada completa de 30 bomberos), con un desembolso de 5,39 millones de euros en este periodo.

CSIF reclama que se incrementen las plantillas hasta el mínimo legal fijado en el Decreto 158/2014 del Gobierno de Aragón y la reducción de las horas extraordinarias estructurales. También reivindica la dotación suficiente y modernización de los medios materiales necesarios para el servicio. Además, ha enviado sendos escritos al Gobierno de Aragón y a las tres diputaciones exigiendo el cumplimiento de la normativa, así como al Justicia de Aragón para denunciar la situación.