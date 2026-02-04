El Ayuntamiento de Huesca refuerza el servicio de limpieza con nuevos medios materiales

El Ayuntamiento de Huesca refuerza el servicio de limpieza viaria con nuevas inversiones y una campaña de sensibilización para insistir en la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del espacio público. A lo largo de 2026 se incorporarán nuevos medios materiales al servicio de limpieza viaria, por valor de 294.440 euros, entre ellos una barredora de aspiración de 5 metros cúbicos de capacidad, que se destinará, entre otras funciones, al refuerzo de la recogida de hoja en otoño, al apoyo a los trabajos de limpieza durante las fiestas de San Lorenzo y a mejorar la eficacia del servicio en distintos puntos de la ciudad. También un equipo hidrolimpiador que se destinará a limpiar en profundidad de pavimentos, aceras, plazas, mobiliario urbano y zonas de difícil acceso mediante agua a alta presión, eliminando suciedad incrustada, restos orgánicos, manchas, chicles y otros residuos adheridos.

En el ámbito de la eliminación de grafitis, se prevé la adquisición de un equipo quitagrafitis, que permitirá intervenir con mayor rapidez y eficacia sobre diferentes superficies como piedra, hormigón, ladrillo, metal o mobiliario urbano, reduciendo el impacto visual de las pintadas y el efecto llamada asociado al vandalismo, además de contribuir a prolongar la vida útil de los elementos urbanos.

Cabe señalar que a lo largo de 2025 se han llevado a cabo un total de 304 actuaciones de limpieza de grafitis en distintos puntos de la ciudad, de las cuales 167 han correspondido a edificios de titularidad municipal y a elementos de mobiliario urbano. Estas actuaciones han supuesto un coste de 104.071 euros en personal y 8.000 euros en material.

El coste del servicio de limpieza viaria durante 2025 ha ascendido a 3.700.000 euros correspondientes a la encomienda de gestión prestada por Grhusa, a los que se suman los gastos de personal municipal. Para 2026, el presupuesto previsto se eleva a algo más de 3.752.000 euros, más la dotación de los operarios del servicio de medio ambiente, que asciende a 282.466 euros.

Campaña de sensibilización

De forma complementaria, se lanzará por cuarto año consecutivo, una nueva campaña de sensibilización sobre la limpieza viaria que se difundirá a través de redes sociales y mupis. La iniciativa apela a la corresponsabilidad de la ciudadanía para evitar comportamientos incívicos que afectan al espacio público, como los grafitis, los orines en la vía pública, excrementos de perros, pipas, chicles, basuras o colillas.