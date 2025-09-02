Huesca comienza a reutilizar el agua de las piscinas para la limpieza viaria

LEER MÁS El agua de la piscina del Parque de Huesca se reutilizará para limpieza viaria y riego urbano

Como el años anteriores, el Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha la reutilización del agua de los vasos de las piscinas municipales de verano para las labores de limpieza viaria. El proceso ha comenzado en la Ciudad Deportiva José María Escriche, continuará en las piscinas del Ruiseñor y finalizará en el Complejo Deportivo San Jorge, cuyas instalaciones cerrarán la temporada el próximo domingo, 7 de septiembre.

Los servicios de limpieza de la ciudad requieren entre 25.000 y 30.000 litros diarios de agua. Solo en las piscinas de la Ciudad Deportiva la capacidad de los dos vasos asciende a 2.265 metros cúbicos, mientras que el conjunto de piscinas municipales acumula actualmente más de 3.700 metros cúbicos. Se estima que este volumen permitirá cubrir las necesidades de limpieza durante aproximadamente 130 días, reforzando el compromiso del Ayuntamiento de Huesca con el uso eficiente de los recursos hídricos y la sostenibilidad urbana.