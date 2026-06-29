Fuego

Aragón solicita la declaración de zona catastrófica para el incendio de Tamarite

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno aragonés continúa trabajando sobre el terreno para extinguir el fuego, que se declaró el pasado jueves, en la localidad oscense de Tamarite de Litera. Está ya estabilizado y controlado con un perímetro calcinado de 4.525 hectáreas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Las brigadas de INFOAR siguen trabajando en la zona del incendio
Las brigadas de INFOAR siguen trabajando en la zona del incendio | DGA

Las brigadas están refrescando la zona para evitar que se activen nuevos focos. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha solicitado al Gobierno de España que declare el área calcinada por el fuego como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil. De esta manera, ambas administraciones sufragarán el 50% de los daños. El Ejecutivo aragonés ya aprobó un decreto marco para afrontar este tipo de incidencias.

Las organizaciones agrarias acusan al Gobierno de Aragón de extralimitarse en la gestión del riesgo de incendios. Critican que la activación del nivel Rojo Plus ha paralizado totalmente la cosecha durante tres días este fin de semana. Critican que se haya aplicado de forma homogénea en Aragón, sin atender las particularidades de cada parte del territorio.

El secretario de organización de UAGA, Javier Fatás, cree que hubiera sido más lógico activar el Rojo Plus a principios de la semana pasada durante la ola de calor. El miércoles en una reunión con los consejeros de Agricultura, Interior y Turismo reclamarán orden para garantizar la seguridad y prevenir riesgos, pero sin perjudicar a la planificación de los agricultores.

En cambio, el consejero Bermúdez de Castro defiende la activación del nivel rojo plus frente a las críticas de los agricultores porque considera que las condiciones meteorológicas eran desfavorables.

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