Siguen las tareas para controlar y extinguir el incendio de Tamarite

LEER MÁS Aragón refuerza el operativo contra incendios con la vista puesta en el eclipse

Durante la noche, el descenso de las temperaturas y de la fuerza del viento han permitido reducir la intensidad de las llamas. Sin embargo, el consejero de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, señala que hay que ser prudente porque las condiciones meteorológicas van a cambiar a lo largo del día.

Los medios aéreos se centran ahora en el flanco derecho. De momento, ya se ha desconfinado a los vecinos de Fonz que estaban en sus casas por el efecto del humo. De momento, los 240 habitantes de las localidades de Azanuy, Alins y Calasanz siguen desalojados. Va a ser complicado que, especialmente, los habitantes de Azanuy puedan volver a casa, ya que el núcleo está pegado al frente del incendio. El consejero Bermúdez de Castro ha explicado que van a organizar convoyes con la Guardia Civil para que los vecinos puedan recoger enseres.

De momento, la mayoría de los vecinos permanecen en el polideportivo Una pedanía abandonada, Pelegriñón, ha quedado arrasada por las llamas y en Peralta de la Sal, los vecinos no tienen suministro de agua ni luz como consecuencia del fuego. El perímetro de las llamas es de 4.000 hectáreas, pero un 15% son forestales. El resto son cultivos o monte bajo. Como todos los medios se concentran en este incendio, el Gobierno aragonés va a activar el nivel rojo plus de alerta que limita prácticas agrícolas y actividades al aire libre para reducir el riesgo de nuevos incendios.

Por ejemplo, se suspenden todas las quemas agrícolas o forestales, aunque estuvieran autorizadas o se restringe el uso de maquinaria que pueda generar chispas. Además, se limita el acceso con vehículos a motor a los montes. El consejero Bermúdez de Castro insiste en que hay que extremar la precaución. Al margen de los medios aéreos del Gobierno aragonés, en las labores de control y extinción, también colaboran efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, del Ministerio, del Comunidad Valenciana y de Cataluña. En las Cortes, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha agradecido esa colaboración y confía en controlar pronto el incendio.

incendio Uncastillo

Otro incendio forestal amenaza una zona de monte en el término municipal zaragozano de Uncastillo. El fuego se inició anoche por una tormenta seca. Las llamas se centran en un collado alto cercano al pueblo. En la zona trabajan dos medios aéreos, tres cuadrillas terrestres y dos cuadrillas helitransportadas. Se ha activado además una sección de la UME, que se está desplazando al lugar.