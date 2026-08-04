Aragón registra en torno a 50 brotes de intoxicación alimentaria cada verano

Aragón registra una media de 47 brotes de intoxicación alimentaria cada verano, según los datos del Gobierno de Aragón. El aumento durante los meses de más calor se debe a que "la temperatura óptima para las bacterias patógenas es la temperatura corporal, entorno a los 35 o 36 grados, en esa temperatura empiezan a multiplicarse como locas", declara Patricia Sola, veterinaria bromatóloga. Todos los alimentos tienen bacterias, pero los problemas de salud se producen cuando el número de bacterias ingeridas es muy elevado y supera un determinado umbral.

Casi la mita de los casos de intoxicación alimentaria en Aragón corresponden a la salmonelosis. Patricia Sola afirma que se debe a que "está en más alimentos, es más fácil de transmitirse e incluso existe la figura de portador asintomático, una persona con un sistema inmunológico más fuerte que no llega a enterarse de su intoxicación por salmonela y puede intoxicar a otras personas a la hora de elaborar alimentos".

Más de la mitad de los casos suceden en los hogares particulares. Los alimentos más propensos a causarnos una intoxicación son los que contienen altos en nutrientes y agua, como el pescado o la carne. La bromatóloga recomienda extremar la precaución almacenándolos en el frigorífico, no dejándolos a temperatura ambiente y teniendo mucho cuidado al descongelarlos.

En hostelería suceden alrededor del 30% de los casos de la comunidad aragonesa, pese a las altas exigencias de seguridad que tienen en la restauración. Patricia Sola declara que el problema está en que en casa se pueden llegar a intoxicar "doce personas como mucho y al hospital igual van cuatro, mientras que en un restaurante son 30 o 60 personas, si sucede en una boda son 300 personas, y el número puede aumentar en grandes eventos, como el Festival del Somontano del año pasado, donde más de 400 personas acudieron al hospital".