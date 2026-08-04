Fiestas de San Lorenzo

El mercado de venta ambulante de Avenida de Monegros de Huesca contará este año con 76 puestos

Se instalará del 9 al 15 de agosto y ofrecerá productos de alimentación, textil, calzado, complementos, marroquinería y bisutería, entre otros.

Redacción

Huesca |

El mercado de venta ambulante de Avenida de Monegros contará este año con 76 puestos
El mercado de venta ambulante de Avenida de Monegros contará este año con 76 puestos | Ayuntamiento Huesca

El mercado anual de venta ambulante de las fiestas de San Lorenzo se instalará un año más en la avenida de los Monegros. Permanecerá abierto del 9 al 15 de agosto, ambos inclusive, y contará en esta edición con un total de 76 puestos.

Las solicitudes recibidas se han agrupado según el tipo de producto, reservando un espacio para cada categoría con el fin de ofrecer un mercado variado y con la mayor diversidad posible de artículos. Del total de puestos, 16 estarán dedicados a la elaboración y venta de productos de alimentación, como bocadillos, pizzas, crepes, empanadas, hamburguesas y dulces.

Otros 21 puestos ofrecerán productos de textil y calzado, plata, cosmética natural, piedras minerales, cristal, muñecos y juguetes, entre otros artículos.

Los 39 puestos restantes estarán dedicados a la venta de complementos, marroquinería y bisutería.

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