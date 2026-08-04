El mercado de venta ambulante de Avenida de Monegros de Huesca contará este año con 76 puestos

El mercado anual de venta ambulante de las fiestas de San Lorenzo se instalará un año más en la avenida de los Monegros. Permanecerá abierto del 9 al 15 de agosto, ambos inclusive, y contará en esta edición con un total de 76 puestos.

Las solicitudes recibidas se han agrupado según el tipo de producto, reservando un espacio para cada categoría con el fin de ofrecer un mercado variado y con la mayor diversidad posible de artículos. Del total de puestos, 16 estarán dedicados a la elaboración y venta de productos de alimentación, como bocadillos, pizzas, crepes, empanadas, hamburguesas y dulces.

Otros 21 puestos ofrecerán productos de textil y calzado, plata, cosmética natural, piedras minerales, cristal, muñecos y juguetes, entre otros artículos.

Los 39 puestos restantes estarán dedicados a la venta de complementos, marroquinería y bisutería.