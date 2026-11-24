El sector apícola aragonés se ha concentrado en Zaragoza para denunciar el abandono que sufren por parte de los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y exigir medidas de apoyo económico y sanitario.

El descenso de producción por las altas temperaturas del verano, la importación de miel de otros países o el aumento de costes provocan que las explotaciones hayan perdido hasta el 70% de su productividad. Cada vez más profesionales de las tres provincias renuncian a esta actividad - que suelen compaginar con otras - debido a éstas y otras dificultades, como la imposibilidad de acceder a determinadas ayudas públicas por la sequía o el aumento del coste de los combustibles. Por todo ello piden constituir una mesa sectorial apícola o ser reconocidos como ganadería extensiva.

Pedro Loscertales, representante de UAGA, ha explicado que, en este contexto de crisis, en Aragón los apicultores van a recibir un euro por colmena, frente a los dieciséis que van a recibir sus compañeros catalanes. En la concentración han denunciado que tienen que combatir en solitario a la avispa velutina, usando trampas caras elegidas por la administración, pero sin ayudas públicas. Se les está responsabilizando del control de ese insecto que puede generar graves problemas en cultivos o en el orden de la salud pública.

Advierten, además, de que las colmenas son atacadas también por un ave protegida, los abejarucos. En ese sentido, otro apicultor, Ángel Bergua, ha solicitado “que lo saquen de especie protegida para poder hacer ciertos controles de población, sobre todo encima de los colmenares”.

Como consecuencia de las muchas dificultades que asumen, cada vez cierran más explotaciones, pese a que la ganadería de la abeja es clave para el resto de los sectores y para la Unión Europea, idea en la que ha incidido otra apicultora de Zaragoza, Natalia Laínez.