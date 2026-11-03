Alumnos de la ESCYRA limpian los grafitis de la ermita de Salas en Huesca

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA) ha comenzado los trabajos para eliminar los grafitis existentes en la fachada de la ermita de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta. Actuación que se enmarca en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón, a través de la ESCYRA, para la conservación y restauración del patrimonio cultural.

Los alumnos de la escuela son quienes realizan los trabajos bajo la supervisión de profesorado especializado y con la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca. En concreto, la actuación afecta a 45 sillares de piedra de la fachada del santuario, de los que 34 corresponden a piezas de reposición y los 11 restantes pertenecen a una fase constructiva anterior. Estos últimos presentan una mayor vulnerabilidad debido a su estado de conservación y a la penetración de la pintura en la superficie. El proyecto técnico contempla la realización de pruebas y la aplicación de diferentes sistemas de tratamiento, entre ellos técnicas láser, químicas y mecánicas, en función de las características de cada superficie y de la respuesta de los materiales.

La ermita de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta, declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, es uno de los edificios religiosos de mayor interés histórico y artístico de Huesca. Situada al sureste de la ciudad, su construcción se remonta a principios del siglo XIII y estuvo vinculada al mecenazgo de la reina doña Sancha, esposa de Alfonso II de Aragón. El inicio de esta nueva actuación se produce tras la finalización de los trabajos desarrollados en la fachada occidental de la iglesia de Santo Domingo, que comenzaron el pasado 22 de octubre.