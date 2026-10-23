Alumnos de la Escyra limpian grafitis de la iglesia Santo Domingo de Huesca

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón (ESCYRA) trabaja para eliminar los grafitis de la fachada de la iglesia de Santo Domingo de Huesca. La intervención comenzó este jueves y la llevan a cabo alumnos bajo la supervisión de su profesorado especializado. La actuación se enmarca en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón, a través de la ESCYRA, para la conservación y restauración del patrimonio cultural. Cuenta con la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca y se desarrolla conforme al proyecto técnico elaborado por la escuela, que establece los procedimientos necesarios para retirar o minimizar las pintadas sin dañar los materiales de la fachada.

Los grafitis, realizados con aerosoles de pintura sintética de colores negro y rosa, ocupan una superficie aproximada de 150 por 200 centímetros en la fachada occidental del templo. Afectan principalmente a una zona revestida de mortero y a la parte inferior de ladrillo y bloques de reposición. El proyecto contempla diferentes procedimientos de limpieza, entre ellos la utilización de tecnología láser, así como pruebas con sistemas químicos y mecánicos para determinar el método más adecuado en función de las características de cada superficie. Se presta especial atención a los materiales de mayor valor histórico para garantizar su conservación. Una vez concluidos los trabajos en Santo Domingo, está previsto que la ESCYRA actúe en las fachadas de la ermita de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta.