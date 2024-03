La ESCYRA pondrá en valor la pinacoteca del Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento contará con la ayuda de la ESCYRA, (la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón) para poner en valor medio centenar de obras de su pinacoteca.

Dichas obras se encuentran empaquetadas y sin catalogar en el sótano del Ayuntamiento. En su mayoría son pictóricas (aunque también hay escultura) de los siglos XV, XVI y XVII. Algunas no han llegado a ver la luz y su estado de conservación no es el más apropiado. Ahora se quiere poner en valor ese patrimonio y exponerlo en distintos espacios de la ciudad. Por ello está previsto firmar un convenio con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón, para que sus alumnos y el personal pueda colaborar en la conservación, preservación e inventariado de ese patrimonio de la ciudad.

El director de la Escuela, Ignacio Mustienes, ha trasladado que esta colaboración institucional beneficiará tanto a la ciudad como a los estudiantes, ya que servirá de prácticas para la última fase de los estudios. Por el momento, la Escuela ya ha realizado una campaña de restauración para la retirada de pintadas en el exterior de la ermita de Salas. El director ha hecho hincapié en que la Escuela está abierta a la colaboración en la restauración de la imagen de los monumentos más importantes de la ciudad de Huesca.

Varios profesores de la ESCYRA han acudido esta mañana al IES Sierra de Guara para dar a conocer los estudios del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Escuela Superior de Huesca. Se ha llevado a cabo la actividad teatralizada “La viajera del tiempo” para concienciar a los más jóvenes de la importancia de conservar el patrimonio cultural.