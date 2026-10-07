Los agricultores protestan en Zaragoza por el precio del gasoil

Centenares de agricultores se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar bajo el llamamiento de las organizaciones agrarias ASAJA, ARAGA, UAGA y UPA. Allí han protestado con el lema “Gasoil de lujo y cosechas de saldo. ¡Basta ya!”. Han solicitado medidas estructurales y no parches ante la escalada de los precios del gasóleo por la guerra en Oriente Medio, que no se soluciona solo con la prórroga de la rebaja de 20 céntimos. Demandan la fijación de un gasóleo profesional que no varíe el precio dependiendo de la situación geopolítica.

Los agricultores aseguran que la situación es insostenible porque los elevados costes de explotación, que también incluyen los fertilizantes, la energía o la maquinaria, impiden que su trabajo sea rentable. De hecho, debido a estas subidas temen que el 40% del cereal aragonés no se siembre este año y que continúe la sangría de profesionales en el sector, agravando también la falta de relevo generacional.

Por ejemplo, denuncian que en una situación de precios estable llenar el tanque de un tractor cuesta alrededor de 300 euros, y ahora se ha disparado hasta los 500 euros. Las organizaciones advierten que la protesta ha comenzado en Aragón, pero continuarán extendiéndose por el territorio y no dudarán en llegar hasta Madrid.