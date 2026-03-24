Agricultores y transportistas podrían movilizarse por la subida del gasoil

LEER MÁS Aragón sigue pendiente de las afecciones por el conflicto en Oriente Medio

Reclaman ayudas similares a las que se articularon con la guerra de Ucrania, ya que consideran que la reducción del IVA de los hidrocarburos es insuficiente. El presidente de la Federación de Transporte en Huesca y vicepresidente de la nacional, Fernando Callizo, señala que la situación es complicada para el sector.

Los agricultores también se quejan de que las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros para reducir el impacto de la subida de los combustibles son insuficientes. Sin embargo, la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, quien ha estado en Calatayud, ha destacado que el sector recibirá más de 877 millones de euros para subvencionar la compra de fertilizantes o de combustibles. Van a analizar la situación por si articulan más medidas, pero por ahora considera que son suficientes.

Unos alimentos que podrían subir de precio en las próximas semanas si los agricultores empiezan a repercutir el incremento del coste de la gasolina o de los fertilizantes. En los mercados algunos productos como la verdura y las hortalizas comienzan a repuntar, en concreto, los tomates o los pimientos. Vendedores y clientes temen que los peor está aún por llegar.

Según un estudio de FACUA-Consumidores en Acción, una de cada cinco gasolineras aragonesas, aprovecharon, este domingo, la bajada del IVA para aplicar subidas encubiertas de precios. De las 400 estaciones de servicio que hay en nuestro territorio, 73 aplicaron un incremento en el coste de los carburantes o el precio de venta al público no varió. El cambio de tarifas se produjo, tras la bajada del IVA de los carburantes del 21 al 10%. El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, señala que la solución pasa por poner un tope a los precios.