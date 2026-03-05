Aragón sigue pendiente de las afecciones por el conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz está afectando al transporte a países como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. Desde el Clúster Logístico de Aragón, ALIA, aseguran que los efectos son directos tanto para las navieras como para el servicio aéreo, también por lo relacionado con el aumento de precios y el suministro de carburantes. Por el momento, se debe esperar a la reacción de los distintos actores.

El presidente de ALIA, Eduardo Corella, apunta que la situación es de incertidumbre, pero asegura que están acostumbrados a estas disrupciones y confían en poder adaptarse. Sin embargo, teme que si la situación se alarga pueda provocar afecciones más graves como la falta de equipos.

PREOCUPACIÓN EN LA AUTOMOCIÓN

Preocupa también que esos problemas en el transporte de mercancías afecten a la inversa y que no lleguen piezas y componentes para el sector de la automoción, lo que obligaría a paralizar la producción como ya ha ocurrido en otros momentos de tensión geopolítica.

Además, el previsible aumento del precio de la gasolina también tiene su impacto, ya que se venden menos coches. El portavoz de la patronal de los concesionarios, Raúl Morales, confía en que pronto llegue la estabilidad, algo que necesita el sector.

NO SE HAN VISTO AFECTADOS LOS VUELOS CHARTER DESDE ZARAGOZA

Por los aeropuertos de Emiratos Árabes, Catar o Baréin pasan cada día unos 90.000 pasajeros. Llevamos casi una semana desde del inicio del conflicto y todavía hay que buscar una salida a todas las personas que se han quedado atrapadas en la zona. Además, el desplazamiento en lugares como Doha es peligroso porque Irán está lanzando misiles contra ese territorio. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, José Manuel Clúa, señala que la situación es muy compleja.

Este conflicto internacional no ha afectado a los vuelos chárter que han salido estos días de Zaragoza con motivo de la Cincomarzada. El domingo despegó un avión rumbo a Egipto con 270 pasajeros y hoy otro vuelo hacia Venecia.