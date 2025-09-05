Economía EEUU

Incertidumbre en las empresas aragonesas, tras el primer mes de aranceles

Hace casi un mes que entraron en vigor los nuevos aranceles de Estados Unidos a los productos de la Unión Europea que son del 15%. Una medida que ha sufrido un nuevo revés porque la Justicia considera que el presidente de ese país, Donald Trump, utilizó indebidamente sus poderes para imponer estas tasas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza

La industria agroalimentaria es clave para la economía aragonesa
Una situación que está generando más incertidumbre en el sector agroalimentario aragonés que exporta 50 millones de euros a Estados Unidos, más de 12 millones corresponden al sector del vino. El gerente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, José Ignacio Domingo, señala que tanto compradores como vendedores viven una situación de inestabilidad, ya que no hay unas reglas del juego concretas. Por eso, están buscando alternativas y nuevos mercados.

Por cierto, el Boletín Oficial de Aragón publica hoy ayudas por un importe de 18,5 millones de euros para el sector de la industria agroalimentaria de la Comunidad Autónoma. Desde el sector valoran positivamente esta partida económica y recuerda que la agricultura genera importantes beneficios para el desarrollo del medio rural. Ese dinero se destinará a inversiones en transformación y comercialización, mejora de procesos, digitalización, marketing, apertura de mercados, calidad diferenciada, sostenibilidad ambiental y social, e incorporación de energías renovables.

La agroindustria, junto al resto de sector primario, supone casi el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad y es el principal motor económico en 23 de las 33 comarcas de Aragón. El pasado 2024, las agroindustrias aragonesas exportaron sus productos en todo el mundo por un valor de 3.713 millones, un 5% más que el año anterior. Con esta nueva línea, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación da continuidad al compromiso con el sector iniciado en 2025, que supuso más de 16 millones de euros en ayudas y ha permitido impulsar decenas de proyectos agroindustriales en todo Aragón, en un plan a tres años.

