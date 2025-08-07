Una botella de vino aragonés cuesta desde hoy 10 dólares más en EEUU

La entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos a los productos llegados de la Unión Europea marca desde hoy un cambio en las políticas comerciales, con un gravamen del 15%. Aragón, eso sí, es la segunda Comunidad Autónoma donde menos impacto tendrá este nuevo escenario, ya que las empresas aragonesas exportaron al país norteamericano por un importe de 235 millones de euros, menos del 2% total del territorio.

Cerca de 750 empresas de la Comunidad Autónoma exportan a Estados Unidos, perteneciendo la mayoría al sector de los bienes de equipo y de la agroalimentación, especialmente el vino. Las Denominaciones de Origen aragonesas exportaron al país norteamericano por un valor de 11,5 millones de euros y desde hoy una botella de vino puede costar diez dólares más.

El Gobierno de Aragón, para tratar de paliar el efecto de los aranceles, puso en marcha hace unos meses varias medidas para reducir el impacto en el sector del vino. Han habilitado por ejemplo un fondo de un millón de euros para financiar las necesidades de las Denominaciones de Origen y las ayudas directas han aumentado un 300%. Además, se buscan nuevos mercados en México, Brasil, China o Japón.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que todas las Comunidades Autónomas se reunirán el 17 de septiembre con los responsables del Ministerio de Economía para articular una estrategia común ante los aranceles.