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Cada vez son más los carteles que se ven en redes sociales o incluso en escaparates o mobiliario urbano de las ciudades en los que se ofertan excursiones, viajes combinados o actividades por precios muy bajos que resultan muy atractivos, pero detrás de esas ofertas no está el respaldo de un profesional. La fórmula de contacto un teléfono, no hay ni una dirección física ni una agencia de viajes que garantice los derechos de, en este caso, quienes adquieren este servicio.

Desde la Asociación de Receptivos y Promotores del Turismo de Aragón (ARPTA), Aragón Incoming, han denunciado esta competencia desleal al Servicio de Ordenación Turística del Gobierno de Aragón y a la Confederación española de Agencias de Viajes. Desde Aragón Incoming, Adrián Andaluz, explica que “con esta fórmula de intrusismo no podemos competir porque los precios que ofertan son muy bajos y no contemplan todos los gastos que tenemos la agencias, desde impuestos a IRPF o la inflación”.

El perjuicio no es sólo a las agencias de viajes sino también hacia quienes contratan sus servicios ya que estas pseudoempresas o particulares no pagan seguros obligatorios y los clientes quedan desprotegidos antes cualquier incidencia durante la excursión. “Esta situación que se está dando en toda España, no sólo en Zaragoza, nos está llevando a perder clientela y tememos ya por nuestros negocios”, asegura Andaluz.