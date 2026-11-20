El nuevo tramo de la N-330 entre Villastar y la variante de Teruel (N-234) ha abierto al tráfico este viernes. Las obras, iniciadas en 2022, han permitido sustituir los accesos directos con visibilidad limitada por dos nuevos enlaces, en Villaspesa y Valdeciervos, y una glorieta de conexión con la N-234. La actuación ha contado con un presupuesto de 20,5 millones de euros.

La carretera ha ampliado su sección de seis a diez metros, con carriles de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros. También incorpora un itinerario ciclopeatonal, pasos de fauna, cuatro pasos inferiores y un viaducto sobre la rambla de Barrachina. La antigua N-330 queda como vía de servicio, limitada a 50 kilómetros por hora. Los alcaldes de la zona consideran que esta mejora es solo un primer paso y reclaman que las actuaciones continúen hasta el límite provincial.

Los alcaldes de la zona advierten de que esta actuación es solo un primer paso y reclaman que la mejora de la carretera continúe hasta el límite provincial.