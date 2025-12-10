Carreteras

El PP pide que el Ministerio agilice las obras de la N-330

Tras las retenciones de más de cinco horas en el tramo Lanave-Sabiñánigo vividas durante el puente, los populares presentarán una moción en las Cortes de Aragón y en las principales instituciones del Alto Aragón

El PP cree que ir y volver al Pirineo no debería ser una odisea, por eso esta formación presentará iniciativas en las diferentes instituciones de Huesca y Aragón para pedir que el Ministerio de Transportes reduzca los plazos de las obras en la N-330, evitando así atascos y retenciones que lastran el turismo, el transporte y la economía del territorio, tal y como han manifestado el presidente provincial del PP, Gerardo Oliván y el diputado autonómico Antonio Romero.

Los populares piden un cronograma para acortar el plazo de las obras y creen que mientras tanto la DGT debería implementar medidas extraordinarias para la gestión del tráfico en momentos señalados como los puentes o fines de semana.

Entienden las afecciones que ocasionan las obras, pero creen que el Ministerio debería ser sensible y cumplir con el compromiso de acortar los plazos de esas obras.Romero critica “la incapacidad del Ministro Óscar Puente que vuelve a abandonar a su suerte a nuestro territorio”.

Por su parte, el alcalde de Caldearenas, Primitivo Grasa también ha manifestado el hartazgo de los vecinos que viven a diario las molestias causadas por las obras, agravadas por los atascos de puentes y fines de semana. Además, ha señalado que también hay quejas sobre el aumento de circulación en las carreteras secundarias.

