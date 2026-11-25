LEER MÁS La prevención y visibilización, herramientas para erradicar la violencia de género

Huesca se ha sumado este miércoles a la conmemoración del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Huesca se ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio. Por la tarde, a las 19 horas, la plaza de Navarra acogerá una concentración bajo el lema “Ni un paso atrás". 661 mujeres de la provincia de Huesca están acogidas al sistema de protección Viogen, 151 en Huesca capital y cuatro de ellas en situación de alto riesgo. Guardia Civil, Policía Nacional y las Policías Locales de los ayuntamientos Huesca, Jaca, Binéfar, Fraga y Barbastro, que cuentan con convenios con Viogen, se encargan de la supervisión de estas mujeres.

En cuanto a la edad de las mujeres en seguimiento en el sistema Viogen el mayor número de perfiles se sitúa entre los 30 y los 50 años. María Jesús Savicente, de la unidad de violencia contra la mujer de la Subdelegación del Gobierno, ha señalado que los casos siguen aumentando aunque no todas las mujeres que sufren violencia lo denuncian. Respecto al año anterior se han dado "unos 30 o 40 casos más", aunque como ha añadido Savicente, "es un dato vivo, ya hay casos que pasan a inactivos y otros se añaden al entrar nuevas denuncias”.

En la misma línea se ha pronunciado la jefa de la sección del IAM en Huesca, Tania Gormedino, la cual ha confirmado que en estos momentos hay 110 mujeres víctima de violencia de género con dispositivos electrónicos, 57 con el denominado Atenpro VG, con geolocalización y botón de emergencia, y 53 con pulseras cometa. El perfil de las mujeres que acuden al instituto es muy variado, desde mayores de 70 años que dicen basta a una vida rodeada de violencia a chicas muy jóvenes, incluso menores de edad. Estos últimos casos sorprenden y preocupan especialmente ya que llegan al IAM a través del entorno familiar o la colaboración ciudadana, y muchas de ellas no reconocen ser víctima de violencia de género.

Entre los datos globales, cabe señalar la alta incidencia de la violencia psicológica, en muchos casos asociada a la violencia vicaria y económica. Si hablamos de violencia sexual, el Caivis de Huesca, que atiende a mujeres y menores (a partir de 12 años) suma en lo que va de año 20 casos, aunque son conscientes de que hasta allí no llegan todas las agresiones que se producen, todavía entre las chicas jóvenes existe mucho estigma.

A través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, que coordina la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, se han llevado a cabo un total de 89 actividades para la prevención de la violencia de género en los centros educativos, llegando a 2.500 estudiantes de Primaria y Secundaria.