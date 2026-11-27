Manuel Barranco “Chef Manolito” descubre desde Túnez una amplia gama gastronómica en la que las especias, las verduras y la influencia de diferentes culturas hace que mantenga una gran riqueza, algo que se está perdiendo al cambiar las costumbres y con la evolución de las cocinas. En este viaje, Chef Manolito descubre cómo se hace una madfouna, un guiso casero que significa “enterrado”.

El chef explica que se trata de un guiso con base de acelgas o espinacas, se cogen las hojas verdes, se cuecen y se hace una especie de salsa espesa mezclando “el guiso a fuego lento, alubia, cebolla, concentrado de tomate y diferentes especias”. Aparte se hacen unas albóndigas con carne picada y se colocan encima del guiso.

Madfouna marroquí

En Marruecos, el madfouna hace referencia a una “pizza bereber” rellena. Para hacer este pan o pizza son necesarios los siguientes ingredientes:

600 gramos de harina de trigo

300 gramos de sémola de trigo

600 gramos de agua

10 gramos de sal

10 gramos de azúcar moreno

10 gramos de levadura fresca o deshidratada

aceite de oliva y agua

Se amasa y se deja fermentar. Después se estira y se hacen dos láminas de masa. Esta masa se puede rellenar de carne picada de ternera, se puede mezclar con carne picada de pollo, al gusto. Según la receta del Chef Manolito, para aderezar la carne picada se necesita: mantequilla, una cebolla grande, una zanahoria, vamos a necesitar pimienta negra, pimentón, también las especias, cilantro, comino, cúrcuma y jengibre. Cuando se tiene la fritada, se añade perejil fresco, cilantro, almendras tostadas y dos huevos cocidos picados.

Postre tunecino

Por las influencias árabes, los postres en Túnez son muy dulces, pero la propuesta de Chef Manolito es un postre que se elabora con pasta brie, le damos forma triangular y se rellena de frutos secos. Se trituran pistachos o almendras, se la añade sirope de agua de rosas. Con todo, se rellenan los triángulos y se hornean. Se sirve con un té y se termina una buena comida tunecine.