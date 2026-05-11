Dolmades, koulouri y portokalópita en la propuesta griega de Chef Manolito

Manuel Barranco “Chef Manolito” hace una propuesta de tres platos griegos, concretamente asociados a Atenas, que están basados en productos tradicionales de la capital griega y en elaboraciones con ambiente mediterráneo. Yogur griego, hojas de parra, productos frescos, hierbas provenzales, otras aromáticas y aceite de oliva son algunos de los ingredientes para elaborar tres platos: dolmades, koulouri y portokalópita.

Dolmades

Es uno de los platos más tradicionales de Grecia. Se trata de hojas de parra rellenas de arroz y hierbas provenzales, aunque también se le puede añadir carne o verduras, Chef Manolito no recomienda que se haga con pescado porque perdería autenticidad. Además, asegura que la carne picada aguanta mejor la cocción del arroz.

Para elaborar esta receta, se cogen las hojas más tiernas de la parra, se rellena de arroz, se añaden las hierbas provenzales (mezcla de varias hierbas aromáticas como el tomillo y el romero) y la carne picada. Se le añade un chorro de limón por encima y rallar la parte de arriba del limón. Se pone en el fondo de una olla con un poco de agua o caldo y que vaya cociendo poco a poco. Manuel Barranco añade que también se puede hacer al vapor.

A la hora de consumirlo, se puede abrir la hoja de parra y comerse sólo el interior o también se puede comer con la hoja, “a gusto del consumidor”.

Koulouri

El koulouri es el pan más famoso de Grecia aunque no sólo se encuentra en este país. Se trata de un pan de sésamo muy ligero y crujiente que normalmente se encuentra en forma de anillo y está cubierto de semillas de sésamo. Es de los más consumidos y Chef Manolito recomienda comerlo con las aceitunas de Kalamata.

Portokalópita

La nota dulce que propone Manuel Barranco es la Portokalópita, una tarta de naranja muy especial realizada con pasta filo, por influencia turca. Para elaborar esta receta hará falta:

Un paquete de pasta filo (unos 300 gramos)

Tres huevos

Azúcar

Aceite de oliva suave

Zumo de naranja

Ralladura de naranja

Yogur griego para acompañar

Para elaborarlo: se hace un sirope con el zumo de naranja, agua y azúcar. Si se desea se puede poner un poco de licor. Por otro lado, se desmenuza la pasta filo e incluso se pica y se pone en el fondo del molde. Una vez realizado, se baten los huevos con azúcar para que queden espumosos y se añade el aceite, se mezcla y se añade el zumo de naranja, ralladura de naranja y un toque de vainilla. Se mete al horno a 180 grados durante unos 25 minutos.

A la hora de servir, se puede confitar algunas rodajas de naranja con agua y azúcar para decorar. El sirope se extiende con un pincel por encima del postre y se acompaña con el yogur griego.