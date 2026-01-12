Nueva Zelanda, las antípodas con sangre española

¿Alguna vez has pensado porque se llaman antípodas? Porque están a nuestros pies y las antípodas de España es Nueva Zelanda. Y con este destino, el más lejano al que se puede viajar también desde Aragón, Luis Tobajas descubre Desafío Viajero uno de los países son paisajes más agrestes y sorprendentes. Un destino en el que se pueden diferenciar dos islas, la del Norte, donde viven los maoríes, y la del Sur, en la que se encuentran los lagos, montañas y donde se rodaron escenas míticas del Señor de los Anillos.

La propuesta de Luis Tobajas es descubrir la Isla del Norte donde los maoríes son lo más significativo y cuenta con la curiosidad de que el clan más importante desciende de un español, son los Paniora. Allá por 1830, un español procedente de Castilla, Manuel José de Frutos Huerta, llegó a Nueva Zelanda y tanto le gustó que se quedó a vivir y se caso ahí. Tuvo 9 hijos y 41 nietos y, como explica Tobajas, actualmente hay más de 20.000 descendientes orgullosos de su pasado español.

Si algo llama la atención de los maoríes es uno de sus cantos y danzas más conocidos: la haka. Luis Tobajas explica cómo representa la unidad y la fuerza. Con la haka se da la bienvenida, pero también se amedrenta a los enemigos. Tiene diferentes partes: primero abren mucho los ojos mostrando que están alerta y llenos de energía vital, sacan la lengua (solo los hombres) para demostrar un gesto de desafío, de burla. Y en tercer lugar se golpean el pecho para simbolizar el ritmo del corazón y la conexión con la tierra volcánica.

En la Isla del Norte no hay que dejar de visitar la ciudad de Rotorua, es la más importante de esta zona y se respira un profundo olor a azufre, a huevos podridos porque está rodeada de volcanes. Ahí se puede ver uno de los geiseres más famosos, capaz de lanzar agua hasta 30 metros de altura.

Como curiosidades que también destaca Lujis Tobajas de este viaje a la Isla del Norte de Nueva Zelanda es que se puede encontrar la ciudad con el nombre más largo, cuenta con 85 letras y es prácticamente irrepetible cuando se pronuncia: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. Curioso es también encontrarse con un kiwi, un pequeño pájaro único en el mundo y el origen de los tatuajes de los maoríes.