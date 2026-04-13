Singapur, la ciudad Estado con mayores prohibiciones del mundo

Singapur es una ciudad Estado que muchos conocen por ser lugar en el que hacen escala para dirigirse a otro destino, sobre todo del sudeste asiático, pero merece la pena detenerse y disfrutar de los contrates que ofrece. Beatriz Pitarch, en #DestinosenunClick, hace varias propuestas de este pequeño país que tiene mucho que ver. Ya el aeropuerto merece una visita con una gran cascada interior, considerada la más grande del mundo de estas características.

Saliendo del aeropuerto llama la atención que todo está prohibido, Beatriz explica que “tiene muchas normas, muchas multas y algunas muy divertidas, sobre todo a los ojos occidentales”. Un ejemplo, está prohibido comer chicle. Tanto que conlleva una multa de unos 7.000 euros, no se puede mascar, pero tampoco tirarlo ya mascado, venderlos ni llevarlos en la maleta, a no ser que demuestres que tienes algún tipo de necesidad. Otras prohibiciones con multa: utilizar el wifi de otra persona sin permiso, por no tirar de la cadena en un baño público o comer durian, una fruta que huele muy mal. También hay parques en los que no se puede fumar, ni siquiera al aire libre

En cuanto a los atractivos que tiene Singapur, Beatriz Pitarch explica que hay destinos para visitar si tan sólo se tiene unas horas entre escala y escala, y ese punto es Gardens by the Bay. Se puede disfrutar del Super Tree Groove, un bosque de árboles metálicos gigantes que suponen una de la imagen más característica de Singapur, tienen más de 20 metros de altura y por la noche impacta mucho la iluminación.

Lugares muy fotogénicos

Otro punto es el Marina Bay Sands, un hotel de lujo con tres torres y en su parte superior hay un barco. El alojamiento es muy caro, pero Beatriz indica que se puede subir y tener una de las vistas más bonitas de Singapur. A esta visita se le puede unir la de la estatura de Merlion, mitad pez y mitad león. Tiene ocho metros de altura y justo detrás hay una réplica más pequeña desde donde se pude tener la mejor foto del skyline de esta ciudad Estado.

Otro de los aspectos que destaca Beatriz Pitarch idóneo para hacer fotografías es el crisol de culturas que convive donde se pueden ver diferentes barrios como Chinatown, Little India, Little Arabia con su mezquita o una zona con casitas de cuento en la zona de Clark Quay y Wat Quay que es “como de paseo como muy de Instagram foto muy para que está lleno de influencers haciendo fotos”. Destaca un zoo con safari nocturno porque está especializado en animales que sólo se pueden ver de noche.