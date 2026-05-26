Entrevista

150 años de la Real Archicofradía del Glorioso San Roque

Hablamos de cofradías de gloria con Víctor Egea y Félix Castillón sobre los 150 años de la Cofradía de San Roque.

Redacción

Zaragoza |

Hoy queremos acercarnos a una de esas instituciones que forman parte de la historia viva del barrio de San Pablo y de la propia religiosidad popular de Zaragoza. La Archicofradía de San Roque camina ya hacia sus 150 años de historia, manteniendo tradiciones, símbolos y una devoción profundamente arraigada generación tras generación. Hablaremos de su patrimonio, de la imagen del santo, del famoso Gancho que abre sus procesiones, del pan bendito, de la albahaca y de tantas estampas que forman parte de la memoria de muchos zaragozanos. Pero también del presente y del futuro de una archicofradía que sigue muy unida a su barrio y a la parroquia de San Pablo. Para ello nos acompañan hoy Víctor Egea y Félix Castillón, de la Archicofradía de San Roque.

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