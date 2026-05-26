Hace cuatro años, Ignacio García Aguaviva asumía la presidencia de la Junta Coordinadora con una idea clara: continuar, mejorar y poner más en valor la Semana Santa de Zaragoza. Decía entonces que había que saber contar mejor lo que somos, cuidar la comunicación y lograr que nuestra Semana Santa tuviera más presencia dentro y fuera de Aragón. Hoy, con una legislatura ya recorrida, queremos mirar atrás con perspectiva. Para ello hablaremos del 75 aniversario, de juventud, cultura, formación, instituciones, museo, web y Holy Cards. También de lo que ha salido bien, de lo que queda pendiente y de lo que quizá se haría de otra manera. Y, sobre todo, de esa tarea nada sencilla de coordinar a 25 cofradías distintas sin perder de vista lo común.