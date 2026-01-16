Chongqing, una ciudad de ciencia ficción

Todos los destinos tienen algo de fotogénicos, rincones con una luz especial o con un monumento espectacular. Beatriz Pitarch recomienda una ciudad en la que, como ella misma indica “te quedarás sin tarjeta de memoria”. Se trata de la ciudad china de Chongqing, una ciudad de estética “cyberpunk”, situada en el centro-este de China y que está construida en una montaña, en una zona de acantilados y valles, lo que hace que las construcciones estén a diferentes alturas.

Beatriz asegura que es una ciudad “muy futurista, tridimensional y vertical. Ellos mismos dicen que no viven en una ciudad 3D sino en una 8D”. Se pueden ver edificios que se cruzan a través de pasarelas, puentes y puede resultar frustrante y desorientador porque es prácticamente imposible guiarse con un GPS o una aplicación de móvil porque, aunque te ubica en el punto en el que te encuentras, no en la altura.

Se trata de la tercera ciudad de China y abarca una gran zona metropolitana que cuenta con 33 millones de habitantes, es cien veces más grande que Nueva York y, a pesar de ser cyberpunck tiene atractivos turísticos que se han convertido en seña de identidad de Chongqing. Lo más característico es el tranvía que cruza un edificio a través de un gran agujero. Se trata de la Estación de tren de Liziba. Desde fuera impacta mucho porque se ve cómo penetra el tren en mitad de un edificio de oficinas y viviendas.

Otro de los atractivos es el teleférico del Río Yangtsé, como cuenta Beatriz Pitarch, una buena forma de cruzar el rio y tener una gran perspectiva del área urbana, recorre un kilometro en tres minutos. Aunque se obtienen grandes perspectivas de la ciudad desde los miradores, una de las recomendaciones de Beatriz es el Mirador 520, conocido como Eye in the Cloud’s y desde una planta 67 se tienen unas vistas impresionantes.

A pesar de ser una ciudad futurista, también guarda parte de su esencia. Un ejemplo es el Templo de Luohan y Ciqikou, el pueblo viejo de Chongqing. Todo un contraste como asegura Pitarch, ya que es como si se viajar al siglo XV con calles empedradas, casas de madera, farolillos en los balcones. Y todavía hay otra característica de esta ciudad, es la capital mundial del picante, tienen una estatua de un chili gigante en una rotonda en la que los turistas aprovechan para hacerse fotos y hay tanto picante en el ambiente que pasear por alguno de su mercados o calles con restaurante en la calle hace que piquen los ojos.