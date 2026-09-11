Una original Fenkata de pulpo para acercarnos a Malta

Tres islas: Malta, Gozo y Comino. Tres lugares idílicos en los que disfrutar de una rica gastronomía mediterránea y con mucha influencia aragonesa, ya que formó parte de la Corona de Aragón. Manuel Barranco “Chef Manolito” ha querido adentrarse en el plano nacional de estas islas, el fenkata. Como explica el chef, se trata de un guiso de conejo que previamente han maridado con vino y una gran variedad de especias. Pero la propuesta que hace en #ComiéndonoselMundo es realizar el fenkata con pulpo.

En primer lugar, hay que cocinar el pulpo. Una recomendación es “comprar el pulpo o las patas congeladas porque así se rompen las fibras y queda más blando al cocinarlo”. Pero el #TrucoChefManolito es cocer el pulpo sin agua. Para ello sólo hay que limpiar el pulpo, meterlo en una olla a presión y dejarlo 12 minutos. Se le puede añadir una hoja de laurel, dos dientes de ajo o especias, al gusto. El “pulpo suelta su propio jugo y es con el que se cocina”.

Una vez que se tiene el pulpo cocido, se preparan el resto de los ingredientes:

aceite de oliva

de oliva cebollas

un poquito de ajo

aceitunas , al gusto

, al gusto conserva de tomate o tomate escaldado y picado

o tomate escaldado y picado alcaparras, menta fresca, perejil

vino tinto

sal y pimienta al gusto

Elaboración

Lo primero es hacer un sofrito al que se le añade las patas del pulpo, se le echa el vino tinto y que se vaya cocinando. Pasados unos minutos el vino se irá reduciendo, por lo que habrá que añadir el tomate y dejar que se siga cocinando hasta que quede un guiso.

El plato se termina añadiéndole las aceitunas, el perejil fresco, la menta por encima y las alcaparras. “Personalmente, a mí me gusta colar la salsa para que quede más fina”, explica Chef Manolito.

Este plato se puede complementar con unos espaguetis cocidos en el jugo resultante de haber cocido el pulpo. Y a la hora de servir, sobre la pasta se puede añadir trozos de pulpo con la salta del fenkata y queda “un plato redondo para chuparte los 20 dedos”.