De safari en safari por África en busca de los Big Five

LEER MÁS El mejor destino fotográfico con Beatriz Pitarch

Uno de los viajes más deseados por muchos es hacer un safari en África. Vivir una experiencia inolvidable viendo cómo los animales viven y se comportan en su hábitat natural. Beatriz Pitarch destacan en #Destinosenunclick, un recorrido por seis parques nacionales, de las mejores reservas en África en las que ver a todos o a alguno de los Big Five.

Estos cinco grandes son: elefante, león, leopardo, búfalo y rinoceronte. Fuera de África es más complicado ver a estos animales, como indica Pitarch, se pueden ver elefantes, pero son los asiáticos, algo diferentes, también se puede ver leopardos en algún enclave muy concreto de Asia, pero si se quiere ver a los cinco grandes, hay que ir al continente africano. En su día se les llamaba así porque eran los más peligrosos y los más difíciles de cazar por los locales, pero ahora están protegidos.

El recorrido que propone Beatriz lleva a recorrer los siguientes países con sus parques nacionales, que son imprescindibles: