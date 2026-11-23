En esta sexta edición, la Fundación ha querido ampliar el alcance de su compromiso respaldando dos causas especialmente significativas, que se desarrollarán junto a ANDEX – Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía– y también a favor del Ateneo de Sevilla. La respuesta de los asistentes y el apoyo de patrocinadores y colaboradores han permitido alcanzar la recaudación esperada para impulsar las proyectos de ambas entidades beneficiarias. Por un lado, parte de los fondos irán destinados al proyecto denominado 'La Antesala', la ampliación y mejora de la Sala de Espera del Hospital de Día de Oncohematología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío junto a Andex. En segundo lugar, también se apoyará el proyecto de rehabilitación y adecuación de la futura sede de la Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla, en Residencial Artillería, junto al puente de San Bernardo.

El éxito de esta sexta edición ha sido posible también gracias al compromiso de sus patrocinadores, cuya implicación ha resultado esencial para hacer realidad una noche tan especial. Grupo ABU y MABEN han sido los patrocinadores principales y Santander, Alfalite, Lobcor, Alquimia, Grupo Avintia y Azul Developments han querido sumar su apoyo a esta iniciativa, demostrando una vez más que la colaboración entre empresas, instituciones y sociedad civil puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social.

Una noche para celebrar la solidaridad

Más allá de sus objetivos benéficos, la VI Cena volvió a convertirse en un punto de encuentro para instituciones, empresas y amigos en torno a un propósito compartido. La velada estuvo marcada por un ambiente especialmente divertido, cercano y festivo, un emotivo acto central en el que se explicaron detalladamente los proyectos que se apoyan en esta edición, se proyectaron varios vídeos e incluso se celebró una subasta cuyo beneficio impulsará la misión de la fundación este año. Además, la gala estuvo amenizada por varios grupos de música en directo y baile hasta altas horas de la noche, haciendo de esta sexta edición una cita para recordar.

La celebración sirvió también para hacer un recorrido por la trayectoria solidaria de la Fundación María Jesús Vera y por algunos de los proyectos que ha respaldado durante estos años, recordando que detrás de cada iniciativa existen personas, familias e historias que dan sentido a cada esfuerzo.

Cabe recordar que desde sus primeras acciones, la Fundación ha dirigido su compromiso hacia proyectos vinculados a la salud, la investigación, la infancia y la mejora de la calidad de vida de quienes atraviesan situaciones especialmente difíciles. La celebración de esta sexta edición consolida una iniciativa que ha ido creciendo año tras año gracias al respaldo de empresas, instituciones, colaboradores y particulares.

El respaldo de la ciudad de Sevilla y sus instituciones

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tras alavar la figura de Jesús Vera como empresario a cargo de Grupo ABU, destacó durante su intervención en la gala la doble causa que apoya esta edición.

"El presidente del Grupo ABU lleva ya seis ediciones reuniéndonos por una causa benéfica, y en este caso son dos. Este año, Andex y el Ateneo de Sevilla, y con el mismo hilo conductor: los niños. Os agradezco que estéis contribuyendo a estos proyectos con labores tan importantes para la ciudad de Sevilla".

Su presencia puso de manifiesto el respaldo institucional a una iniciativa que ha logrado reunir nuevamente a una amplia representación de la sociedad sevillana alrededor de la solidaridad y el compromiso social.

ANDEX, una causa vinculada a la infancia y a las familias

Uno de los destinatarios de esta sexta edición es ANDEX, entidad que desarrolla una importante labor de apoyo a los niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

La colaboración permitirá la ampliación y mejora de la Sala de Espera del Hospital de Día de Oncohematología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, contribuyendo así a continuar ofreciendo recursos, acompañamiento y apoyo a quienes atraviesan una etapa especialmente compleja de sus vidas.

El presidente de Andex, Luis Manuel Halcón Guardiola, quiso agradecer el respaldo recibido durante la gala:

"Hoy vengo a hablar del gran proyecto que tenermos ahora entre manos. Yo lo único que quiero es que penséis lo que es un niño que tiene que pasar por quimioterapia, quiero que entendáis por qué nos complicamos la vida con este proyecto que se llama La Antesala. Es un proyecto que también cura, ayuda y aspira a mejorar la vida de mucha gente. La Anteresala es ese rato de un niño que viene de Vejer de la Frontera a darse un tratamiento de quimio con su familia, y tiene que pasar mucho tiempo en una sala que, a día de hoy, son 25 metros cuadrados y que gracias a vosotros La Antesala va a ser una realidad: un salón de 90 metros cuadrados y un jardín de 30 metros cuadrados. Esto cambia radicalmente la forma de afrontarlo. Nosotros no podemos cambiar el diagnóstico, sí podemos entre todos nosotros cambiar esos ratos duros, de soledad y tragedia. Por eso, hemos lanzado este proyecto y creemos que es lo que hace falta. Por último, recordar que cada gotita que nos ha dado ABU ha sido para ayudar a sobrevivir a mucha gente y para hacerlo más llevadero."

El Ateneo de Sevilla, compromiso con una institución profundamente ligada a la ciudad

La segunda de las causas respaldadas este año estará vinculada al Ateneo de Sevilla, una institución estrechamente ligada a la vida cultural y social de la ciudad.

Los fondos permitirán colaborar con la rehabilitación y adecuación de la futura sede de la Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla, reforzando así una fiesta única e histórica de Sevilla que forma parte del compromiso de la fundación a apoyar proyectos capaces de generar un impacto positivo sobre el patromonio inmaterial de y duradero en la ciudad de Sevilla.

El presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja, señaló:

"Para nosotros esta nueva sede supone un salto impresionante. Cuando hace dos años me atreví al alcalde de Sevilla una sede definitiva, fue muy bien acogida y es una maravilla porque son 5.000 metros en la antigua fábrica de los talleres de Artillería. Nosotros somos los de la ilusión y yo hoy le digo al presidente de Andex que siempre habrá una carroza dedicada a que los niños de Andex puedan estar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla. Esto es un compromiso adquirido esta noche y siempre tendrán su sitio, de corazón. En el Ateneo necesitamos mucha ayuda, a las autoridades siempre les pido altura de miras y de Jesús Vera qué puedo contar. Hoy, sin el apoyo de Grupo ABU y sin el apoyo de la Fundación María Jesús Vera nuestro proyecto sería inviable, pero hoy podemos decir que estamos muy cerca de tener una sede fija del Ateneo por 75 años".

Una sexta edición que vuelve a superar expectativas de la fundación

Para la Fundación María Jesús Vera, el éxito de esta nueva edición supone, ante todo, una muestra de confianza y generosidad por parte de todas las personas y empresas que han hecho posible la gala.

"Me gustaría agradecer de todo corazón que estéis un año más con todos nosotros, muy especialmente a los patrocinadores y coraboradores, que este año han colaborado con nosotros de una manera muy importante, hemos vatido récord de patrocinadores. Creo que han sido 46 en total. Y a todas las personas que nos acompañan. Sin vosotros sería totalmente imposible hacer este evento. Este año van a favor de dos organizaciones muy importantes en mi vida. Por un lado, Andex. En una época difícil para mi familia en la que mi hermana tuvo leucemia, por eso lleva este nombre la fundación, nos apoyaron de una manera muy especial y estaré siempre en deuda con ellos. Por otro lado, el Ateneo, con el que siempre estaré en deuda porque me hicieron muy feliz en 2024 cuando pude ser rey mago de la ciudad de Sevilla. Pocos conocen el trabajo que llevan a cabo desde el Ateneo entre bambalinas y creo que por fin van a tener su espacio y vamos a tratar de hacerlo lo más atractivo posible. Para ellas dos va todo esto que hemos organizado este año. Gracias a todos por estar aquí este año".

Con esta VI Cena Benéfica, la Fundación María Jesús Vera reafirma su voluntad de seguir creciendo y promoviendo nuevas iniciativas capaces de generar un impacto real en la sociedad, manteniendo intacto el espíritu con el que nació: ayudar allí donde más se necesita y conseguir que cada gesto solidario pueda llegar mucho más lejos.