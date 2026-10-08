Kike Salas: "Ahora disfrutamos, el año pasado había estrés y agobio"

Kike Salas ha comentado en Más Onda Cero Sevilla que "esta temporada he notado bastante el disfrutar más de los partidos. El año pasado teníamos una situación de agobio o de estrés y tener que conseguir los puntos sí o sí. Esta temporada lo hemos notado, tanto en los entrenamientos como en los partidos disfrutamos más y eso también se ve reflejado en la confianza. Los fichajes están aportando muchísimo, el míster ha empezado desde la pretemporada y nos da todas las claves para poder ayudarnos. Las estamos cogiendo todas, vamos de su mano hacia adelante y creo que tenemos que seguir en esa dinámica de confianza al cien por cien. Debemos competir como nos pide, que nos da buenos resultados".

Respecto al próximo rival, el Levante, el moronense indica que "ellos tienen pocos puntos pero merecen más. Han hecho buenos partidos y no han tenido resultados, pero no nos debemos confiar. Yo no olvido los dos partidos del año pasado contra el Levante. Cualquiera te puede ganar y debemos ir con todo, sin ninguna relajación y competir al cien por cien porque nos vendrían muy bien los tres puntos".

Por otro lado, no esconde su deseo de poder ser llamado algún día por Luis de la Fuente. "Obviamente lo tengo ahí como un sueño, pero yo me dedico a trabajar cada día al cien por cien y estar preparado. Ojalá algún día pueda llegar, porque es lo más bonito vestir la camiseta de tu país, pero estoy centrado en el día a día y no pienso en nada externo", ha admitido en Radioestadio Sevilla.