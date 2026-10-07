Junior y Marcao, un mes de baja

El defensor dominicano del Real Betis Júnior Firpo permanecerá alrededor de un mes de baja a causa de la "lesión muscular en el aductor izquierdo" que ha sufrido durante el parón de selecciones, según informó este el club verdiblanco. Júnior, que pidió el cambio a los diez minutos del encuentro que enfrentó a República Dominicana con Haití, se perderá el maratón de nueve partidos oficiales en 29 días que el Betis tendrá que afrontar hasta la próxima fecha FIFA, a mediados de noviembre.

El lateral zurdo caribeño, de 30 años, se ha visto relegado esta temporada a la suplencia debido al fichaje de Fran García, aunque la política de rotaciones del técnico chileno Manuel Pellegrini lo ha llevado a ser titular en dos partidos de Liga y uno de Liga de Campeones, todos ellos saldados con victoria del Betis. Ahora todo apunta a que el que dará descanso a Fran será Valentín Gómez, central polivalente al que Pellegrini usa a veces como lateral y que suele cumplir.

En el caso de Marcao, nueva rotura muscular. Esta vez en el cuadriceps. El brasileño aguantó algo más de 20 minutos ante el Aston Villa y volvió a romperse. Jugó sus primeros minutos tras más de diez meses en el dique seco, pero terminó sufriendo su lesión número 13 desde que llegó al Sevilla. En cuatro años, con la camiseta del Sevilla, se ha perdido por lesión la impactante cifra de 151 partidos. Ni visitando a varios especialistas fuera de España consigue evitar las roturas fibrilares. El central brasileño sufre una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho y podría estar entre uno y dos meses de baja, dependiendo del grado, algo que no se ha especificado en el parte médico.

García Plaza también tiene de baja a Lucas Stassin. El punta belga sufrió una lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha en el partido frente al RC Deportivo de A Coruña hace tres semanas y aún no ha podido entrenar con el grupo.