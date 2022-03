Canales, Rodri y Miranda, novedades ante el Eintracht

Pellegrini aún no podrá contar con sus dos laterales titulares: Álex Moreno y Bellerín, ambos aún con problemas musculares. Andrés Guardado, que se lesionó nada más comenzar el choque del domingo ante el Atlético, no estará disponible. Por su parte, Montoya continúa con su recuperación, mientras que Paul y Camarasa no están inscritos en la competición europea.

En el lado positivo, Miranda, que lleva un mes sin jugar, reaparece en la lista, aunque iniciará el partido desde el banquillo. Otro que retorna a la convocatoria es Rodri, que se ha recuperado de la lesión de rodilla que le ha mantenido fuera desde el triunfo en el Ciutat de Valencia. Sergio Canales, que cumplió sanción en la Liga, podrá jugar, a pesar de que acusa un fuerte golpe en un dedo.

Pellegrini espera "un rival muy difícil, un equipo que juega también muy ofensivamente y que normalmente marca goles. Si bien a lo mejor esta temporada no está en los puestos más avanzados de la clasificación de la liga alemana, ganó su grupo invicto en la Europa League. Sabemos que mañana tenemos que hacer un muy buen partido. Primero defensivamente, para intentar disminuir su volumen ofensivo. Vamos a intentar salir a ganar desde el primer minuto".