Los tres fichajes que el Betis quiere cerrar cuanto antes

ABC se hace eco del viaje de emisarios del Betis, liderados por Fajardo, para reunirse en Argentina con los agentes del central Kevin Lomonaco. Juega en Independiente y está muy cercano el acuerdo con el jugador. Después vendrá la oferta a su club, que podría oscilar entre los 7 y los 9 millones. Tiene 24 años y dispone de nacionalidad italiana desde hace poco, con lo que no ocuparía plaza de extracomunitario. Aprovechando el viaje, el club heliopolitano ha hecho una oferta de 3 millones de euros por el mediocentro de Estudiantes de la Plata Mikel Amondarain. También tiene 24 años y el Betis compraría el 80% de sus derechos.

Y por otro lado, el medio TransferFeed publica que el conjunto verdiblanco está muy interesado en el lateral izquierdo brasileño Kaiki Bruno. Tiene 23 años, juega en Cruzeiro y acaba de ser convocado por Ancelotti para la selección absoluta de Brasil. Emisarios del Real Betis ya han ido a visitarlo, incluso. Su coste rondaría los 10 millones de euros.