Sevilla-Espanyol: Máxima tensión en un Sánchez-Pizjuán 'pintado' de blanco

La tensión por la permanencia se vivirá este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Allí, dos históricos del fútbol español como Sevilla y Espanyol disputarán un duelo directo por mantenerse en Primera División. Los hispalenses vienen de conseguir una bolsa de oxígeno tras ganar a la Real Sociedad, un triunfo con el que salieron del descenso, del que ahora se encuentran a un punto.

Y cuatro posiciones, dos puntos más en la tabla pero peores sensaciones se encuentra su rival, el RCD Espanyol. Los pericos viven en una crisis constante desde que comenzara el año 2026, en el que aun no han conseguido el triunfo. Y es que han pasado de luchar por Europa a temer al descenso en poco más de cinco meses, en los que han sumado seis puntos. Ahora, en el Sánchez-Pizjuán busca una victoria balsámica y que prácticamente sellaría su permanencia, con la presión que conlleva el pensar que la derrota los dejaría muy tocados.

En encuentro en el que los de Luis García Plaza intentarán lograr su tercer triunfo consecutivo como local con la única baja de Manu Bueno, ya que se espera que Isaac Romero, como ante la Real Sociedad, vuelva a forzar. Además, recupera a un hombre importante en el centro del campo como Djibril Sow. Por su parte, Manolo González recupera a Pol Lozano, ausente ante el Real Madrid por sanción.