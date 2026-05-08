El Betis depende de sí mismo para ser equipo 'Champions'

El equipo verdiblanco se ha repuesto en las últimas semanas de la eliminación europea con un siete de nueve (victorias ante Girona y Oviedo y empate in extremis frente al Real Madrid), que le ha permitido ahuyentar a candidatos al quinto puesto y mantener al Celta a seis puntos con doce por disputar.

El Betis depende de sí mismo, pero si la debacle ante el Sporting de Braga fue dolorosa, perder ese quinto puesto sería aún más duro para los heliopolitanos. De ahí que los de Pellegrini deban hacer un esfuerzo extra para lograr el objetivo y ser de Champions.

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En las últimas cuatro jornadas, los béticos se enfrentarán a rivales muy diferentes, que pueden jugarse el título de Liga, la permanencia... o absolutamente nada. Real Sociedad (fuera), Elche (casa), Barcelona (f) y Levante (c) serán los oponentes de los verdiblancos en los próximos quince días. Por su parte, el Celta se medirá a Atlético de Madrid (f), Levante (c), Athletic (f) y Sevilla (c).