El encuentro ha reunido a representantes de agencias asociadas a la AEPS así como medios de comunicación y anunciantes en torno a tres coloquios que han abordado el valor de los distintos canales, la batalla por captar y retener la atención de las audiencias y la colaboración entre agencias de medios y agencias creativas.

Las jornadas han contado con el patrocinio institucional de la Junta de Andalucía y la colaboración de 014, Publiespaña, Alayans Henneo e IntelQualia.

La principal conclusión de la jornada ha sido una reivindicación clara: el soporte sí importa, y cada vez importa más. En un ecosistema mediático marcado por la saturación de mensajes, la multiplicación de canales y la creciente dificultad para captar y mantener la atención, el valor de los soportes y los medios no puede medirse únicamente por su capacidad para alcanzar audiencias, sino también por su credibilidad, su capacidad para generar interés y el contexto que ofrecen.

Además, se ha destacado que los soportes no son elementos neutros ni intercambiables: condicionan la experiencia, la percepción y la eficacia de los mensajes. Los tres coloquios han permitido profundizar en estas cuestiones desde diferentes perspectivas, poniendo de relieve la necesidad de entender las particularidades de cada canal y reforzar la colaboración entre los distintos agentes de la industria publicitaria.

La reflexión compartida apunta también al reto que tienen los medios de hacerse imprescindibles para sus audiencias. Para conseguirlo, deben ofrecer algo más que información: periodismo de calidad, contenidos relevantes, entretenimiento, distracción y ocio que generen interés y razones para volver.

Tres coloquios para analizar los retos de la industria publicitaria

La jornada comenzó con la bienvenida institucional de Antonio García Solís, responsable de Planificación de Medios en la Junta de Andalucía, y Salvador Toscano, presidente de AEPS.

El primer coloquio, «El valor del impacto publicitario según cada canal: ¿medios de marca vs. medios de performance?», abordó la complementariedad entre los distintos objetivos de comunicación y la necesidad de valorar las aportaciones de cada canal a los resultados de las campañas. Participaron Raquel Soldado, directora de Dentsu Andalucía; Jesús Aspra, director general de Alayans/Henneo; José Alberto Amaro, director comercial de Grupo 014 Media; Pedro Valcárcel Serra, director comercial para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de Unidad Editorial; y Ángel Alfonso Amodeo, director comercial de COPE Andalucía. La mesa estuvo moderada por Marina Ramos, profesora titular de la Universidad de Sevilla.

El segundo coloquio, «El papel de los soportes en la batalla por la atención», profundizó en las dificultades para captar y retener el interés de unas audiencias cada vez más dispersas y exigentes. La conversación puso de manifiesto la necesidad de ofrecer entornos atractivos, contenidos relevantes y experiencias que aporten valor más allá del impacto inmediato. Intervinieron Olga Martínez, CEO y fundadora de AIM Global Media; Juan Vargas, director de Innovación y Negocio de RTVA; Susana Martín de los Ríos, jefa de Política Comercial y Precios de Publiespaña; María Maldonado, responsable Digital de Grupo Joly; y José Miguel Martínez Feito, director de Relación con Agencias de Grupo 014 Media. El coloquio estuvo moderado por Andrés Mellado, consultor de Comunicación.

La tercera mesa, «Agencias de medios y agencias creativas: cómo mejorar la relación de un tándem fundamental», puso el foco en la colaboración entre ambas disciplinas como condición para desarrollar campañas más eficaces, relevantes y coherentes. La sesión contó con Alberto Donaire, director creativo ejecutivo de RUMBA; Mario Blanco, CEO de NF Media y director general de Squirrel Agency para la zona sur y el arco mediterráneo; Antonio García Solís, responsable de Planificación de Medios en la Junta de Andalucía; Antonio Tejelo, Managing Director de Zerodrama, Grupo 014 Media; y Ángela Velázquez, directora de Cuentas de INNN. La moderación corrió a cargo de Irene Ruesga, profesora asociada de Planificación de Medios de la Universidad Loyola.

Con esta séptima edición, AEPS consolida las Jornadas RE:PUBLI como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio entre los distintos agentes de la industria publicitaria, contribuyendo al análisis de los desafíos presentes y futuros de la comunicación comercial y a la reivindicación del papel estratégico de los medios y sus soportes.