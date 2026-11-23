El joven, de 22 años y natural de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María fue atropellado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga en la madrugada de este sábado en la avenida Cardenal Bueno Monreal de Sevilla ha fallecido finalmente este lunes, 23 de noviembre, tras permanecer ingresado en un centro hospitalario de la ciudad hispalense.

La Policía Local aún busca a este vehículo, que continuó su marcha en sentido Juan Pablo II tras el incidente, que tuvo lugar sobre las 3,40 horas. Se trata de un vehículo tipo Golf, Seat Arosa o similar, de color oscuro y con daños en el capó y luna delantera.

Los agentes han solicitado colaboración ciudadana para poder localizar este vehículo fugado a causa de un atropello.