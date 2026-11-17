Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta actuación tendrá una duración estimada de 13 meses, y con ella, se pretende transformar una superficie de más de 68.400 metros cuadrados para recuperar este espacio histórico degradado y devolverlo al uso ciudadano mediante una inversión de 6.344.565 euros.

De esta manera, se prevé la modernización y mejora integral de estos espacios, de manera que el espacio interior se reordenará con nuevos recorridos peatonales más amplios, zonas estanciales, áreas de sombra y una mejora integral de los jardines, recuperando y poniendo en valor elementos históricos hoy degradados.

Asimismo, se reforzará la vegetación existente y se incorporará nuevo arbolado, contribuyendo a un entorno más verde, sostenible y confortable frente al calor, así como mejoras en los accesos al Teatro Lope de Vega y al Casino de la Exposición, donde se recuperará el adoquín de Gerena, y se generarán espacios preparados para actividades culturales al aire libre, reforzando el carácter cultural y ciudadano de este enclave.

Del mismo modo, en las Avenidas de Chile, Uruguay y Perú se implantará la plataforma única con islas tapizantes verdes a ambos lados, dejando un eje central peatonal con acceso a tráfico restringido.

ENSANCHE DE ACERADOS Y NUEVO AUDITORIO AL AIRE LIBRE

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, se ampliarán los acerados en las calles La Rábida y Palos de la Frontera, además de que se ejecutarán los alcorques necesarios para el arbolado existente y el nuevo.

Igualmente, se retirarán los edificios prefabricados, conocidos como las "caracolas", instalados provisionalmente en 1990 para la Facultad de Derecho y que serán sustituidas por un nuevo auditorio al aire libre, equipado con escenario y gradas revestidas de mármol blanco, diseñado para acoger actividades culturales y de ocio.

Este proyecto recuperará los elementos protegidos que habían caído en el olvido como la Glorieta de Perú, que recuperará su trazado original y se restaurarán las columnas y esculturas alegóricas que la delimitan; la antigua alberca de los jardines de Montpensier, que será rehabilitada y puesta en valor como lámina de agua con sistema de regeneración natural, la mejora de los cerramientos de la calle Rábida y Palos de la Frontera y la renovación de las redes de saneamiento y alumbrado público, instalando tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la seguridad nocturna en la zona.

Ante el reciente anuncio del cambio de ubicación con respecto a la salida de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla para el año 2027, que se realizará desde este recinto, la ejecución de los trabajos estarán coordinados con el Ateneo de Sevilla, organizador de la Cabalgata de los Reyes Magos, para un buen despliegue del cortejo y normal desarrollo de las obras.

MÁS DE 120 NUEVOS ÁRBOLES

Se dotará la zona con 126 unidades nuevas de árboles que complementarán a los actuales --jacarandas, orquídeas, palmeras, acacias--, además de que se crearán nuevas zonas arbustivas, tapizantes y herbáceas; un jardín central de cítricos, herbáceas y plantas aromáticas, ubicado en la parte trasera de la Madrina.

En esta línea, se ha planteado la instalación de 20 nuevos bancos (de 1,75 metros), que estarán ubicados en zonas estratégicas de paso, para el descanso o contemplar el paisaje; además se instalarán cinco fuentes de agua potable; varios módulos de aparca bicicletas y se dotará la zona de nuevas papeleras.

Además, se colocarán marmolillos de material reciclado a fin de proteger del acceso de vehículos a través de los rebajes en los pasos de peatones, siempre respetando el itinerario peatonal accesible.