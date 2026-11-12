El Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres pone el foco en la prevención digital y la detección temprana

La prevención de la violencia de género en los entornos digitales, la detección temprana y la atención a las víctimas han centrado la segunda jornada del XVII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

El encuentro, organizado por la Junta de Andalucía, ha reunido durante dos días a especialistas del ámbito jurídico, sanitario, académico, educativo y social bajo el lema «La prevención de la violencia de género: una cuestión transversal».

La jornada de este martes ha comenzado con la conferencia inaugural «Prevenir antes que lamentar. La corresponsabilidad institucional frente a la violencia de género», impartida por María Ángeles Carmona Vergara, letrada de la Administración de Justicia y jurista experta en violencia sobre la mujer.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la violencia contra las mujeres en internet. La mesa dedicada a los entornos digitales seguros ha contado con la participación de representantes de la Fiscalía especializada en criminalidad informática, la Policía Nacional y el ámbito universitario. El objetivo ha sido analizar los nuevos desafíos que plantean las agresiones y otras formas de violencia en el espacio digital.

Los servicios sociales, la educación y el empleo, claves en la prevención

Durante la tarde, el congreso ha puesto el foco en otros tres ámbitos fundamentales para prevenir la violencia de género: los servicios sociales, la educación y el empleo.

La atención, el acompañamiento y la detección de posibles situaciones de violencia han protagonizado una de las mesas de trabajo, con la participación de profesionales de los servicios sociales y de entidades especializadas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, incluidas aquellas con discapacidad.

La educación en igualdad ha sido otro de los ejes del encuentro, con un análisis del papel del sistema educativo y de la implicación de toda la comunidad educativa en la prevención de las conductas machistas.

También se ha abordado la relación entre empleo e igualdad, con especial atención a las herramientas para prevenir la violencia de género en el ámbito laboral.

Investigaciones sobre violencia sexual, inteligencia artificial y microviolencias virtuales

La segunda jornada ha reservado también un espacio para la investigación científica y las experiencias de buenas prácticas reconocidas en la anterior edición del congreso.

Entre los trabajos presentados figuran investigaciones sobre las microviolencias virtuales y la empatía digital desde una perspectiva interseccional; la violencia sexual como práctica cotidiana en las relaciones afectivas de la juventud universitaria, y los sesgos de género en la inteligencia artificial y su papel en la violencia simbólica.