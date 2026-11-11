Las lluvias dejan hasta 76,4 l/m² y los embalses de EMASESA alcanzan el 73,1 % de su capacidad

Las zonas de la capital que concentraron un mayor número de avisos fueron El Plantinar-El Juncal y Las Lumbreras-Hacienda San Antonio, con cuatro cada una, seguidas de Centro Suroeste, San Bernardo, Nervión Este, Los Pájaros, Ciudad Jardín y El Porvenir-La Estrella-Tabladilla, con tres avisos en cada zona.

La red de saneamiento y las estaciones de bombeo respondieron al episodio, caracterizado por precipitaciones de carácter moderado y tormentoso especialmente durante la tarde. En la EBAP Tamarguillo llegaron a entrar simultáneamente en funcionamiento sus diez grupos de bombeo; en Guadaíra se activaron cinco de los seis disponibles y también entraron en servicio las instalaciones de la zona norte.

En Los Remedios, ante el elevado nivel de entrada, se activó el funcionamiento en modo pluvial por gravedad para facilitar la evacuación hacia el río y aliviar la llegada de agua a la EDAR Tablada. En San Jerónimo se realizaron igualmente las maniobras necesarias para gestionar los caudales derivados de las precipitaciones.

Los depósitos de retención de aguas pluviales tuvieron una ocupación limitada. La entrada más significativa se produjo en el DRAP de Kansas City, que alcanzó el 17 % de su capacidad. A primera hora de esta mañana todos los depósitos se encontraban ya vacíos.

Los embalses almacenan 468,47 hm³

Las precipitaciones también han comenzado a reflejarse en las reservas. A primera hora de este miércoles, los embalses gestionados por EMASESA almacenaban aproximadamente 468,47 hm³, equivalentes al 73,1 % de su capacidad total.

En la zona de los embalses, junto a los 76,4 l/m² registrados en Aracena, se contabilizaron 22,9 l/m² en Melonares, 18,63 en Zufre, 16,7 en Gergal y 6,3 en Minilla.

La primera estimación sitúa las aportaciones derivadas del episodio en torno a 3 hm³, una cifra pendiente de validación con los datos definitivos.

EMASESA mantiene activo el nivel operativo 1 de su Plan de Emergencia por Lluvia EMASESA ha activado el Nivel Operativo 1 de su Plan de Emergencia ante el aviso amarillo por lluvias, anunciado por AEMET, previsto para la jornada, reforzando de manera preventiva los medios técnicos y operativos destinados a atender posibles incidencias en Sevilla y su área metropolitana.

El dispositivo tiene como objetivo anticipar la respuesta ante un posible incremento de avisos relacionados con las precipitaciones, especialmente los vinculados a la red de saneamiento, y garantizar la capacidad de actuación durante las distintas franjas horarias.

Para ello, EMASESA ha organizado un operativo integrado por equipos propios y externos, maquinaria especializada y personal técnico de coordinación y planificación, que permanecerá disponible para intervenir y redistribuirse territorialmente en función de la evolución de las lluvias y de las incidencias que puedan producirse