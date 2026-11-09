La iglesia de San Laureano albergará un centro multifuncional con aforo para 207 personas

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la nave principal se acondicionará como espacio polivalente para exposiciones temporales, talleres, reuniones de trabajo, presentaciones y representaciones culturales y contará con un sistema de asientos y gradas retráctiles que permitirá cambiar su configuración según la actividad, con un aforo de hasta 207 personas, y con una tarima elevada en el antiguo coro.

Asimismo, se conservarán las pinturas murales aparecidas en la primera fase, dentro de un interior neutro que las deje como protagonistas. Junto a la iglesia se construirá un edificio anexo de tres plantas con vestíbulo, recepción, aseos y ascensor, una sala polivalente a nivel de la nave, una sala de talleres en la planta superior y una fachada de celosía cerámica blanca.

Además, tendrá galería arqueológica visible desde el interior y contará con climatización y ventilación. El conjunto albergará un espacio expositivo y divulgativo para foros, conferencias y seminarios, un Laboratorio Urbano de participación ciudadana.

OBRAS EN EL ENTORNO

La actuación incluirá la conservación y mejora de las fachadas exteriores. El Jardinico Alto, de unos 152 metros cuadrados, será una plaza a nivel de la calle Goles.

En esta línea, se acabará con los desniveles y los problemas de accesibilidad y quedará a la vista la muralla almohade, un BIC del siglo XII, con iluminación propia.

Además de la entrada principal por Goles, se habilitará un acceso alternativo desde la calle Barca mediante una escalera exterior que conectará con una terraza a la altura de la nave.

En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz ha defendido que "recuperar edificios patrimoniales que han estado abandonados durante décadas para ponerlos a disposición de los sevillanos es una prioridad de este gobierno. San Laureano pasa de 21 años en el olvido a ser una casa abierta a la ciudad, y lo hacemos con una inversión superior a los 2,6 millones de euros", ha añadido.

Esta antigua iglesia es propiedad del Ayuntamiento desde 2005. Desde entonces solo se habían hecho tareas de mantenimiento y conservación además de una primera fase de obras en el año 2020 que consistió en la sustitución de la antigua cubierta por una nueva.

OTROS TRABAJOS EN LA ZONA

A estas obras se han sumado suman las mejoras ya ejecutadas en el entorno: el readoquinado de la calle Alfonso XIII y la reurbanización de Marqués de Paradas, con pavimentos con el diseño del NO&DO.

Igualmente, el alcalde ha anunciado que en los próximos días se licitarán las obras de reurbanización de la Plaza de San Laureano, a unos 150 metros de la iglesia, junto a la capilla de Los Humeros.

El Ayuntamiento recuperó en 2025 la titularidad de este espacio y lo convertirá en una plaza pública, una demanda histórica de los vecinos.

Se invertirán 825.000 euros, con un plazo de 10 meses, en la recuperación del solar en desuso y la renovación integral de las calles Liñán, Torneo y San Laureano, que pasará a tener árboles nuevos, trepadoras y pradera natural, zona de juegos infantiles, bancos y un monumento a Hernando Colón, cuya casa se levantaba en estos terrenos.