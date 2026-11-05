El Hospital de Valme, premio nacional por una innovadora herramienta de farmacoterapia desarrollada con IA

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, estos premios se han entregado en el marco del 71 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), celebrado en Gran Canaria, un foro científico de referencia que ha reunido a cerca de 2.400 profesionales de 16 países bajo el lema 'De la ciencia al paciente, salud sin distancias'.

De esta manera, estos galardones ha reconocido iniciativas que, por su investigación y aplicación práctica, contribuyen a mejorar el trabajo de los profesionales de Farmacia Hospitalaria y la calidad y seguridad en el uso de los medicamentos, entre las que ha distinguido un proyecto desarrollado por Ramón Morillo Verdugo, responsable de la consulta de Patologías Víricas del hospital, y Cecilia Solís Martín, farmacéutica interna residente, dirigido a mejorar la seguridad de los tratamientos en personas con VIH.

Ambos han creado y pilotado dicha aplicación que formará parte de un estudio multicéntrico nacional con la participación del madrileño Hospital Ramón y Cajal y el Hospital San Pedro de Logroño.

DETECTAR POSIBLES RIESGOS EN LA MEDICACIÓN

La herramienta, denominada 'HIV Prescribing Cascade Auditor' y con registro de propiedad intelectual, utiliza inteligencia artificial para ayudar a identificar situaciones en las que un efecto secundario de un medicamento puede confundirse con una nueva enfermedad y llevar a recetar otros fármacos para tratarlo, lo que puede aumentar innecesariamente el número de medicamentos y favorecer nuevas reacciones adversas.

Así, la aplicación permite revisar de forma estructurada los tratamientos y detectar posibles problemas, facilitando al profesional sanitario la valoración de cada caso y la adopción de medidas individualizadas. Al respecto, sus creadores han subrayado que "sus resultados deben ser revisados por profesionales sanitarios y no sustituyen su criterio clínico en ningún momento".

INNOVACIÓN APLICADA A LA ATENCIÓN SANITARIA

El proyecto se ha apoyado en una línea de investigación centrada en la prevención de estos problemas en personas mayores con VIH y en la experiencia del hospital con Sanpat, una herramienta digital desarrollada por Ramón Morillo junto al equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Valme para mejorar la gestión y la seguridad de los tratamientos.

Entre sus características, la nueva aplicación destaca por su funcionamiento a través de un navegador web, sin necesidad de instalar programas específicos, y por permitir trabajar con información seudonimizada almacenada localmente, sin transmitir datos clínicos a servidores externos.

Para sus autores, esta iniciativa "pone de manifiesto el papel creciente de la Farmacia Hospitalaria en el desarrollo de herramientas digitales que contribuyan a una farmacoterapia más segura, personalizada y eficiente".

A su vez, han valorado este premio como "un impulso para continuar avanzando en la investigación, evaluación y desarrollo de soluciones digitales que faciliten la toma de decisiones clínicas y refuercen el papel del farmacéutico hospitalario en la optimización de los tratamientos".

Por su parte, han afirmado que este galardón supone "un nuevo respaldo a la trayectoria del Servicio de Farmacia Hospitalaria" del centro sanitario sevillano en innovación, investigación y mejora de la calidad asistencial. El reconocimiento actual se suma al Premio Honorifico 'Méritos' que la SEFH entregó la anterior edición a Ramón Morillo Verdugo en reconocimiento a su trayectoria profesional.