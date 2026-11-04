Tres detenidos con dos fusiles de asalto y un lanzamisil que intermediaban con narcotraficantes

La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una red dedicada a la comercialización de armas de guerra. Las primeras pesquisas permitieron identificar a varios individuos asentados en Dos Hermanas que, presuntamente, actuaban como intermediarios entre proveedores de armamento y potenciales compradores, informa en una nota de prensa.

Los investigadores comprobaron que uno de los principales sospechosos se encargaba de facilitar estos contactos y que el precio de los fusiles de asalto, en el mercado ilegal, podía alcanzar un precio aproximado de 6.000 euros por unidad.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida, durante la cual arrojaron una bolsa a la vía pública que fue recuperada por los investigadores. En su interior se localizaron un fusil de asalto AK-47, de calibre 7,62 milímetros, y un lanzacohetes anticarro M80, de calibre 64 milímetros, un arma de uso militar.

Los dos ocupantes fueron finalmente interceptados y detenidos. Posteriormente, se practicó una tercera detención relacionada con la intermediación de este armamento.

CUATRO REGISTROS DOMICILIARIOS

Los agentes llevaron a cabo cuatro entradas y registros domiciliarios, tres en Dos Hermanas y uno en Sevilla. La investigación ha permitido constatar la existencia de canales de comercialización de armas de guerra presuntamente destinadas a organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas.

Especial relevancia presenta la incautación del lanzacohetes anticarro M80, un arma de uso militar que se encontraba en condiciones de funcionamiento y cuya capacidad destructiva supone un importante riesgo para la seguridad pública.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Dos Hermanas.