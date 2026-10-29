Hoteleros advierten de "grave impacto" a corto y largo plazo, con cancelaciones "en cascada"

Asimismo, ante la gravedad del siniestro y la interrupción de "la infraestructura clave" que conecta Madrid con Andalucía, la asociación ha realizado un "primer análisis de afectación" para el turismo y la economía local, que ha estructurado en tres niveles de alcance: corto, medio y largo plazo, según destaca la patronal en un comunicado.

De este modo, a corto plazo, los hoteleros inciden en la "ola de anulaciones" en las puertas del puente festivo. "Desde este miércoles se están registrando cancelaciones y modificaciones de reservas en cascada, una tendencia que previsiblemente irá en aumento debido a la suspensión de reuniones corporativas y eventos institucionales".

El sector remarca que esta situación impacta de forma directa de cara a un periodo importante (festivo de Todos los Santos), en el que se esperaba una ocupación media del 84% para las tres noches: "una previsión que en estos momentos es una total incógnita".

En cuanto al medio plazo, el "bloqueo" de la principal arteria de conectividad hasta diciembre "supone un escenario crítico". La ruta Sevilla-Madrid, subraya la asociación, opera con una frecuencia de 47 trenes diarios y mueve una media diaria de 10.000 viajeros. En este sentido, "si se atiende a las métricas del sector, el volumen de llegada en un solo sentido oscila entre los 4.750 y los 6.000 pasajeros al día y se estima que entre el 60% y el 70% de los viajeros procedentes de Madrid en alta velocidad se queda a pernoctar en la ciudad".

Aunque el sector confía en "amortiguar parte del golpe" mediante los flujos que puedan desviarse temporalmente hacia el avión y la carretera, la pérdida de un volumen muy importante de visitantes que tenían planificado viajar a Sevilla "es ya inevitable".

En lo que al largo plazo se refiere, los hoteleros temen una "crisis reputacional" y una "pérdida de confianza" en los usuarios de la alta velocidad en España, "especialmente en el corredor Madrid-Sevilla".

La asociación recuerda que la ruta ya se vio "seriamente afectada" en el primer trimestre de 2026 tras el accidente ferroviario de Adamuz, con un descenso del 25% de pasajeros en este trayecto.

Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia se apela a la coordinación de las autoridades y operadores de transporte para habilitar todas las alternativas logísticas posibles mientras dure la crisis, con el fin de minimizar el impacto económico en la ciudad y garantizar una movilidad segura.